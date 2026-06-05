Titular no ataque do Famalicão na recém-terminada época, Sorriso tem via aberta para ser negociado, num valor a rondar os seis e sete milhões de euros, segundou apurou o Maisfutebol.

Neste momento, o avançado brasileiro está na mira do Sp. Braga, com quem, inclusive, já tem um processo inicial de conversações, e também dos ingleses do Burnley e dos alemães do Wolfsburgo.

Alvo também de um clube dos Estados Unidos, o jogador acredita que está na altura certa de deixar a equipa famalicense, onde chegou em 2023/24.

Ao todo, Sorriso, de 25 anos, fez 80 jogos e anotou 15 golos e dez assistência pelo Famalicão.

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