Sem competir oficialmente desde o dia 19 de julho, ainda com a camisola do Olympiakos, Bruno Gaspar pretende resolver rapidamente a sua situação no mercado de transferências de janeiro. O lateral do Sporting tem dois convites para jogar na Bundesliga por empréstimo, sabe o Maisfutebol.



O Colónia é o clube há mais tempo interessado e nos últimos dias surgiu também a possibilidade do Arminia Bielefeld. Ambos os clubes estão a lutar pela manutenção no primeiro escalão germânico.



Apesar da abertura de Bruno, que vê com bons olhos a liga alemã, a SAD leonina tem dado preferência a sondagens que lhe têm surgido de Espanha (Elche) e da Turquia, mais vantajosas financeiramente. Este desencontro de vontades tem adiado uma decisão.



Bruno Gaspar foi contratado em 2018 à Fiorentina e está ligado até 2023 ao Sporting. Em 2018/19 ainda fez 30 jogos, mas acabou por perder algum espaço e foi cedido na época seguinte ao Olympiakos de Pedro Martins. Bruno fez 21 jogos a um nível interessante, embora os gregos tenham optado por não exercer a opção de compra.



Sem entrar nos planos de Rúben Amorim, Bruno Gaspar tem estado a trabalhar à parte desde agosto.