De volta à primeira divisão da Liga Espanhola, o Maiorca, sabe o Maisfutebol, demonstrou interesse na contratação de Luís Maximiano. A princípio, o Sporting quer no mínimo cinco milhões de euros para avançar com uma eventual negociação.



Reserva de Adán, o jovem guarda-redes, que fez apenas cinco jogos na última época, tem interesse em buscar novos ares e, por isso, os leões estudam, de facto, uma transferência no mercado de verão europeu.



Aos 22 anos, Max tem contrato até 2024 e cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.



