Mattheus Oliveira rescindiu na tarde desta terça-feira o contrato que o unia ao Sporting até 2022, sabe o Maisfutebol.



O médio de 27 anos tinha mais uma época de ligação aos leões e, não entrando nos planos de Ruben Amorim, não quis correr o risco de repetir o cenário de 2019/20 e ficar uma época sem competir.



A partir de agora, Mattheus passa a ser um futebolista livre, dono do seu passe e destino.



De acordo com o que foi possível saber, o talentoso esquerdino dá prioridade aos clubes da I Liga de Portugal e a intenção maior é prosseguir carreira no nosso país, embora já tenha abordagens da Grécia e da Turquia também.



Formado no Flamengo, internacional pelas seleções jovens do Brasil e filho de Bebeto, um dos maiores nomes do futebol canarinho, Mattheus chegou em janeiro de 2015 ao Estoril-Praia e foi daí que saltou para o Sporting em 2017, após duas épocas de grande rendimento.



Mattheus foi um pedido de Jorge Jesus, mas a saída do treinador complicou os seus planos em Alvalade. Partiu para dois empréstimos em Guimarães - um ano e meio, 41 jogos, quatro golos e seis assistências -, teve um rendimento altíssimo com Luís Castro, mas as portas da equipa principal em Alvalade continuaram fechadas, apesar das esperanças dadas por Ruben Amorim.



Na primeira metade de 2021 foi cedido ao Coritiba, no Brasil. Agora liberta-se do ano de contrato que tinha com o Sporting e passa a ser senhor do seu destino.