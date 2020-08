Mattheus Oliveira está ligado ao Sporting até 2022 e não tem qualquer acordo com o clube para rescindir o contrato. O médio brasileiro não foi chamado por Rúben Amorim para o estágio de pré-época e tem, isso sim, luz verde da SAD leonina para negociar mais um empréstimo.



O futebol do esquerdino agrada ao treinador e Mattheus foi, de resto, convocado para os dois primeiros jogos após a paragem provocada pela pandemia (Guimarães e receção ao Paços de Ferreira).



Essas chamadas não tiveram continuidade e Mattheus Oliveira voltou a perceber que a opção não era apenas desportiva, mas política. A SAD liderada por Frederico Varandas nunca aceitou a recusa do atleta sair no verão de 2019 para os clubes de Chipre, Turquia e Rússia que lhe foram propostos. Todos, sabe o Maisfutebol, em projetos de menor dimensão.



Mattheus já tem alguns convites em cima da mesa e está a decidir, com o empresário, qual a opção a tomar. A sua preferência passa por permanecer em Portugal ou rumar ao Brasil.