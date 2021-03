O Sporting renovou contrato com João Daniel, jovem médio centro de 18 anos que muito agrada a Ruben Amorim: o jogador tem sido chamado várias vezes a treinar com a equipa principal e ainda esta terça-feira esteve a trabalhar com o grupo de Ruben Amorim.

João Daniel renovou contrato até 2023, ele que é visto com uma grande promessa da formação de Alcochete: internacional jovem por 39 ocasiões, fez parte da Seleção Nacional que disputou o Euro sub-17 em 2019.

Está temporada tem alinhado pela equipa revelação, ao serviço da qual conta 17 jogos. Trata-se de um médio centro formado no Varzim e que aos 13 anos se mudou para a Academia de Alcochete. Em campo destaca-se por ser veloz e por ter boa capacidade de passe.