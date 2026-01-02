Técnico e diretor do Flamengo no Gil Vicente-Sporting para observarem Andrew
Filipe Luís e José Boto procuram guarda-redes para concorrer com o argentino Agustín Rossi
O confronto entre Gil Vicente-Sporting, esta sexta-feira, em Barcelos, está a contar com uma dupla presença de luxo: Filipe Luís e José Boto, técnico e diretor (português) do Flamengo, respectivamente.
O Maisfutebol sabe que a dupla rubro-negra tem, entre outros motivos, como alvo a observação do guarda-redes Andrew, um dos grandes destaques da equipa gilista na temporada.
O jovem guardião brasileiro é um nome que agrada bastante ao emblema do Rio de Janeiro, que busca no mercado um reserva para o argentino Agustín Rossi - Gabriel Brazão, do Santos, e Pedro Morisco, do Coritiba, também interessam.
Alvo de outros clubes na Europa e no próprio Brasil, como o Bahia e o Red Bull Bragantino, Andrew, de 24 anos, tem vínculo válido apenas até junho. Ou seja, já pode assinar pré-contrato com qualquer clube.
