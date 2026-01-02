O confronto entre Gil Vicente-Sporting, esta sexta-feira, em Barcelos, está a contar com uma dupla presença de luxo: Filipe Luís e José Boto, técnico e diretor (português) do Flamengo, respectivamente.

O Maisfutebol sabe que a dupla rubro-negra tem, entre outros motivos, como alvo a observação do guarda-redes Andrew, um dos grandes destaques da equipa gilista na temporada.

O jovem guardião brasileiro é um nome que agrada bastante ao emblema do Rio de Janeiro, que busca no mercado um reserva para o argentino Agustín Rossi - Gabriel Brazão, do Santos, e Pedro Morisco, do Coritiba, também interessam.

Alvo de outros clubes na Europa e no próprio Brasil, como o Bahia e o Red Bull Bragantino, Andrew, de 24 anos, tem vínculo válido apenas até junho. Ou seja, já pode assinar pré-contrato com qualquer clube.