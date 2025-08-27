O avançado Tomané vai ser reforço do AVS, continuando a carreira na Liga portuguesa, depois de ter acertado a rescisão de contrato que tinha até final da época 2025/26 com o Farense, apurou o Maisfutebol.

Tomané, sabe o nosso jornal, tem acertado com o AVS contrato de uma época, com mais uma de opção. Torna-se mais uma solução para o treinador José Mota na equipa da Vila das Aves.

O atacante de 32 anos não tinha sido apresentado no plantel do Farense no início de agosto e estava a trabalhar à parte do plantel, enquanto resolvia o futuro na carreira. Tomané ainda teve oportunidades para um regresso ao estrangeiro, mas a pretensão do atleta passava também por um projeto mais perto de casa, no caso de Fafe, de onde é natural.

Em 2024/25, Tomané fez 25 jogos e quatro golos pelo Farense, época que foi de regresso a Portugal depois de cinco anos no estrangeiro, entre APOEL (Chipre), Samsunspor (Turquia) e Estrela Vermelha (Sérvia). Formado entre Boavista e Vitória de Guimarães – onde subiu a sénior – Tomané passou também por Limianos, Arouca, Tondela, Duisburg (Alemanha) e Panetolikos (Grécia).

A oficialização de Tomané como reforço do AVS será feita entre esta terça-feira e quarta-feira.

