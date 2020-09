Pode ser um dos grandes negócios do mercado de transferências de verão: Ricardo Quaresma está em negociações com o Vitória de Guimarães e, apesar de algumas diferenças financeiras estabelecidas nas primeiras conversas, é uma hipótese para ser reforço dos Conquistadores, apurou o Maisfutebol.

O internacional português, de 36 anos, esteve na manhã desta quinta-feira no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, reunido com os responsáveis do emblema minhoto, entre eles o presidente da SAD, Miguel Pinto Lisboa.

Desde 2015 na Turquia, onde jogou no Kasimpasa na última época, após outras quatro no Besiktas, Quaresma tem no V. Guimarães a possibilidade de regressar a Portugal cinco anos depois de ter saído do FC Porto.

Nesta fase da carreira, o retorno ao país natal é também um fator que pode pesar no futuro do extremo, a nível pessoal e profissional. Além disso, o aspeto financeiro não é colocado como prioridade absoluta nesta fase. Do lado desportivo, a preferência é, sobretudo, a um projeto de longevidade, já na reta final da carreira de futebolista.

«Ele vai decidir nos próximos dois, três dias»

Contactado pelo nosso jornal, o representante de Ricardo Quaresma confirmou que «voltar a Portugal é sempre um cenário interessante» e que tudo deve ficar decidido nos próximos dias.

«Voltar para Portugal é uma coisa que, nesta fase da carreira, é sempre um cenário interessante, tendo em conta a idade dos filhos, a carreira que já fez e a idade que tem. Fazer a última reta aqui em Portugal pode ser uma coisa interessante e está em cima da mesa», afirmou, adiantando que têm existido propostas da Turquia e abordagens do Brasil. Contudo, estes são cenários menos prováveis nesta fase.

«Neste momento, há propostas. O Ricardo tem recebido propostas da Turquia, onde é uma referência, alguma coisa do Brasil, mas que não será um cenário nesta fase, até por toda a conjuntura financeira, da covid. Mas é sempre uma coisa que ele vai decidir nos próximos dois, três dias. Voltar para Portugal, sim, é uma possibilidade. Se houver propostas reais de um clube como o Vitória, ele vai ouvir com muita atenção pelo respeito que tem ao clube e pelo facto de estar em Portugal», concluiu a mesma fonte, em declarações ao Maisfutebol.

Vencedor de quatro Ligas, três Supertaças e duas Taças em Portugal, Quaresma pode, caso o negócio avance definitivamente, partir para o terceiro clube da carreira em Portugal e para o nono em todo o percurso. O vencedor de um Europeu, de uma Liga dos Campeões e de uma Taça Intercontinental jogou ainda, além dos clubes lusos e turcos, no Barcelona, Inter de Milão, Chelsea e Al Ahli.

Notícia atualizada às 18h35