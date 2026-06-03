De Bruxelas para Guimarães, da cidade berço para a Turquia. É uma forte possibilidade para a carreira de Noah Saviolo, mas ainda sem acordo definitivo. O negócio com o Trabzonspor foi noticiado pelo Record e confirmado pelo Maisfutebol.

O emblema turco – que terminou o campeonato no terceiro lugar – apresentou uma proposta de 11,5 milhões de euros, permitindo ao Vitória reservar 15 por cento do valor gerado numa eventual futura venda. Caso a negociação atinga bom porto, então Saviolo será a segunda venda acima dos 10 milhões em poucas semanas, depois de Diogo Sousa.

Nascido em Bruxelas, Noah Saviolo – de 22 anos – é internacional sub-21 por Portugal. A formação passou por Anderlecht, Lille e, a partir de 2022, pelo Vitória de Guimarães.

O avançado, capaz de atuar como extremo à esquerda e à direita, estreou-se na primeira equipa em 2025/2026, tendo acumulado dois golos e cinco assistências em 36 jogos.

Enquanto negoceia Saviolo, o Trabzonspor prepara a oficialização de Sidny Cabral (Benfica).

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