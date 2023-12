Rúben de la Barrera está a negociar com o Vizela para ser o sucessor de Pablo Villar no comando da equipa, confirmou o Maisfutebol.



Segundo foi possível saber, o técnico espanhol está muito perto de chegar a acordo a direção do emblema vizelense. Há a expetativa de que o treinador de 38 anos seja apresentado ainda esta terça-feira de forma a começar rapidamente a trabalhar com o plantel.



Rúben de la Barrera anunciou, na última madrugada, a saída da seleção de El Salvador três meses depois de ter chegado.



«Um clube da primeira divisão de uma liga importante contactou-me recentemente e manifestou o desejo de contar comigo», disse, em conferência de imprensa.

«Convenceram-me, (…) porque é uma liga de elite na Europa», acrescentou ainda, sem revelar o país ou o nome do clube, afirmando apenas que a proposta lhe foi apresentada «há cerca de três dias».

Rubén de la Barrera foi nomeado selecionador salvadorenho a 19 de setembro, mas não conseguiu qualquer vitória em quatro partidas, incluindo duas derrotas com Martinica que levaram à queda de El Salvador para a segunda divisão da Liga das Nações da CONCACAF.

Antes de chegar a El Salvador, o espanhol treinou Albacete, Deportivo da Corunha e Real Valladolid B, na segunda divisão de Espanha, e também foi treinador-adjunto da Real Sociedad.