Chidozie Awaziem está de regresso ao Nantes, clube que representou na temporada 2017/2018, então por empréstimo do FC Porto. Agora, muda-se em definitivo para os Canários, tendo rubricado um contrato válido por três temporadas.

O defesa-central nigeriano, hoje com 28 anos, representou ainda o Boavista, em Portugal, antes de se ter mudado para a MLS, em 2024, para jogar no FC Cincinnati.

Este ano, disputou 22 jogos pelos Colorado Rapids, mas o convite do Nantes levou-o a decidir regressar ao futebol europeu.

«Não hesitei nem um segundo em voltar porque, para mim, Nantes é como estar em casa. As pessoas são simpáticas, o clube é fantástico e eu estava ansioso por regressar. Quero fazer tudo o que puder para ajudar o clube a atingir os seus objetivos, ganhar troféus, competir ao mais alto nível contra as melhores equipas e trazê-lo de volta ao topo», referiu o jogador, citado pelo site do emblema francês.

