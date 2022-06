O Lille está interessado em contratar Paulo Fonseca, sabe o Maisfutebol.



Sem clube desde que deixou a Roma em 2021, o técnico de 49 anos é o preferido da equipa gaulesa para substituir Jocelyn Gourvennec.



Lembre-se que a equipa na qual alinham José Fonte, Renato Sanches e Djaló sagrou-se campeã francesa em 2020/21 com Christophe Galtier, mas desiludiu na temporada que agora findou: terminou no décimo posto e falhou o apuramento para as provas europeias.



Paulo Fonseca trabalhou no Estrela da Amadora, 1.º Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo das Aves, Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga e Shakhtar Donetsk, além dos giallorossi.