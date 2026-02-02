OFICIAL: Liverpool anuncia contratação de Jeremy Jacquet
Jovem defesa chega do Rennes, onde vai terminar a presente época
Jeremy Jacquet é reforço do Liverpool, oriundo do Rennes. O acordo foi confirmado pelos dois clubes, na noite desta segunda-feira.
«Chegámos a um acordo para a transferência de Jeremy Jacquet, com o defesa prestes a juntar-se ao clube antes da temporada 2026/27, sujeito à obtenção do visto de trabalho e à autorização internacional», refere o Liverpool, em comunicado, adiantando que Jacquet assinou um «contrato de longa duração».
O Rennes também confirmou o acordo, sendo que o atleta terminará a presente época no clube gaulês. «Antes de juntar-se ao clube inglês, o defesa vai terminar a época a vestir de vermelho e preto, determinado a concluir bem a sua trajetória», nota o Rennes.
Segundo a imprensa desportiva inglesa, Jacquet chega ao Liverpool num negócio a rondar 60 milhões de libras (55 fixos mais cinco variáveis), ou seja, cerca de 69 milhões de euros (cerca de 63 fixos, mais seis variáveis).
Jacquet, de 20 anos, acabou a formação no Rennes, depois de ter passado por RC Joinville e Asomba. Já como sénior, também jogou no Clermont.
