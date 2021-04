David Carmo teve «pé e meio no Liverpool» em janeiro, como assumiu recentemente o presidente António Salvador, e o Sp. Braga continua a projeta uma venda entre 20 e 25 milhões de euros. A grave lesão no tornozelo direito sofrida em fevereiro não diminuiu as esperanças de uma transferência de impacto na próxima temporada, possivelmente até nos mesmos moldes discutidos recentemente com o emblema inglês.

O clube minhoto rejeitou um empréstimo pago até junho deste ano, proposto pelos «reds» no valor de aproximadamente 4 milhões de euros, sendo que o acordo previa também uma opção de compra de 20 milhões de euros. No total, um negócio que poderia ter atingido 24 milhões de euros.

Ainda na negociação com os ingleses, que caiu por pressão de Carlos Carvalhal e também pela proximidade com o fecho do mercado de inverno na Europa, os bracarenses ficariam com 20 por cento de mais-valia numa eventual nova transferência.

«Em janeiro, David Carmo teve um pé e meio no Liverpool, mas acabámos por retê-lo. É um jogador que apesar de estar lesionado neste momento continua a ter vários pretendentes, inclusivamente em Espanha», afirmou o presidente do Sp. Braga, na última segunda-feira, em declarações ao jornal espanhol Marca.

Na visão de Salvador, entre outros motivos, o clube minhoto recusou a proposta do Liverpool porque não teria tempo para buscar à pressa um substituto para o internacional português sub-21, que, poucas semanas depois, fraturou o tornozelo direito, na meia-final da Taça de Portugal, diante do FC Porto.

Aos 21 anos, David Carmo, recorde-se, tem cláusula de rescisão de 40 milhões de euros e contrato até junho de 2025.