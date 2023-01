Luan Brito renovou contrato com o Fluminense antes de seguir viagem para Portugal. O jovem jogador vai, tal como o Maisfutebol escreveu, assinar pelo FC Porto por empréstimo do clube brasileiro.







A extensão de contrato do avançado com o Flu foi partilhada pela empresa que o agencie. Mais tarde, o próprio Luan publicou uma fotografia nas redes sociais com o emoji de um avião e de uma bandeira portuguesa.



A cedência do futebolista, que irá integrar a equipa B, será por ano e meio. No final do período de empréstimo, o FC Porto pode acionar cláusula de compra, que poderá ascender aos 4,5 milhões de euros: três milhões num valor fixo e o restante corresponde a bónus, mediante os objetivos que poderão ser alcançados pelo jogador.



O goleador de 20 anos, filho do antigo avançado Marco Brito (que atuou entre outros no Fluminense e no Vasco da Gama), estava há algum tempo referenciado pelo FC Porto e foi um dos destaques do «Flu» na «Copinha», principal competição júnior do Brasil, que decorre neste mês de janeiro em São Paulo, tendo apontado três golos.