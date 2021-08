Lucas Gomes deixou o FC Porto e assinou pelo Groningen, anunciou esta segunda-feira o clube dos Países Baixos.



O avançado chegou aos dragões em 2019 proveniente do Malmo. Nascido no Brasil, o jovem de 18 anos mudou-se para a Suécia com 3 anos e acabou por dar nas vistas na academia do emblema sueco.



Lucas Gomes assinou por um ano com outro de opção pelo Groningen. Num comunicado divulgado no site oficial, o emblema dos Países Baixos refere que já seguia o futebolista há três anos.