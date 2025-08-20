OFICIAL: Piazón deixa o AVS para jogar na II Divisão da Polónia
Médio brasileiro é reforço do Wieczysta Cracóvia
Médio brasileiro é reforço do Wieczysta Cracóvia
Depois de uma temporada ao serviço do AVS, que ajudou a manter-se na Liga, o médio brasileiro Lucas Piazón muda-se para o Wieczysta Cracóvia, da II Divisão da Polónia, pelo qual assinou até 2027.
O criativo, de 31 anos, chegou ainda adolescente ao Chelsea, proveniente do São Paulo, tendo acumulado diversos empréstimos ao longo da carreira. Essa sequência terminou em Vila do Conde, no Rio Ave, em 2021.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências
Nesse ano, foi contratado, a título definitivo, pelo Sp. Braga, que acabaria por deixar entre 2022 e 2023 para representar o Botafogo, do Brasil. Na época passada, voltou a Portugal para jogar no AVS, tendo participado em 32 encontros e somado três assistências pelos avenses.
No palmarés, Lucas Piazón conta com uma Taça de Portugal conquistada ao serviço do Sp. Braga, em 2021.
No Wieczysta Cracóvia, o médio terá como companheiros de equipa o português Rafael Lopes e o internacional cabo-verdiano Lisandro Semedo, formado no Sporting.
Nowym zawodnikiem "żółto-czarnych" został 31-letni brazylijski ofensywny pomocnik Lucas Piazon. Piłkarz podpisał z Wieczystą dwuletnią umowę.https://t.co/kSKRb96Z5t pic.twitter.com/m9aid3Kww9— KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) August 20, 2025