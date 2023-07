Após a goleada contra o Farense, Luís Castro deixou elogios a Cristiano Ronaldo e reiterou o interesse do Al Nassr em Otávio.



«Será um dos jogadores da história do futebol, um dos maiores de sempre. É normal que seja referência para quem tem trabalha com ele. Já toda a sabe que é dedicado e obstinado pelo trabalho e essa energia é transmitida à equipa. Ele enquadra-se perfeitamente no que eu acho que deve ser o futebol, no sentido de ultrapassar obstáculos e ter ambição», referiu aos jornalistas acerca do internacional português.



O técnico luso foi novamente questionado sobre Otávio e respondeu que este «é um bom jogador e todos os bons jogadores interessam ao Al Nassr».



«Poderá haver jogadores a integrarem a equipa antes de partirmos para o Japão, mas não estamos a controlar. A administração está atenta a tudo, sabe o que queremos e está fazer todos os esforços para nos entregar o que queremos para uma época extremamente difícil. Há vários candidatos ao título, somos um deles e temos de nos apetrejar da melhor forma para essas grandes batalhas que temos para frente. Se Otávio interessa? No outro dia fizeram-me essa pergunta, respondi que estamos atentos a todos os jogadores e depois disseram que gostava do Otávio. Deturpar as nossas respostas não é bom. Otávio é bom jogador e há muitos jogadores que interessam ao Al Nassr neste momento», atirou.



Em relação aos jogos contra Celta de Vigo e Benfica, ambos agendados para a próxima semana, Luís Castro desvalorizou os resultados que o Al Nassr poderá alcançar.



«O objetivo é estarmos fortes para enfrentar todos os adversários. Estamos na pré-temporada. Daqui a três dias enfrentamos o Celta de Vigo e daqui a seis enfrentamos o Benfica. Com 11 dias de trabalho, vou relativizar sempre os resultados. Claro que é sempre melhor ganhar do que perder. As equipas tentam fazê-lo para a dimensão mental estar bem preparada para a época. Irei olhar os jogos com uma oportunidade de somar vitórias», concluiu.



Além do treinador português, também Cristiano Ronaldo comentou a possibilidade de Otávio trocar o FC Porto pelo Al Nassr.