Luisinho vai iniciar a carreira de treinador no SC Vila Real, clube que desceu aos campeonatos distritais para a época 2022/23. O antigo futebolista do Benfica foi confirmado como o novo técnico do clube esta segunda-feira.

Aos 37 anos, Luisinho inicia um novo percurso, depois de, em 2021/22, ter terminado a época como jogador no Vila Real. Ali tinha chegado oriundo do Leixões, a meio da temporada.

No início da carreira como sénior, o lateral-esquerdo tinha representado o Vila Real, tendo-se seguido Sp. Braga B, Moreirense, Rio Ave, Desportivo das Aves e o Paços de Ferreira, antes do Benfica em 2012/13. A seguir, esteve oito anos em Espanha, entre Deportivo e Huesca.