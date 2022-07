O futebolista sérvio Luka Jovic é reforço da Fiorentina, oriundo do Real Madrid. A transferência, feita em definitivo, foi confirmada na tarde desta sexta-feira pelos dois clubes.

«A Fiorentina anuncia que adquiriu definitivamente os direitos das atuações desportivas do futebolista Luka Jovic ao Real Madrid», informa o clube de Florença, em comunicado. «O Real Madrid e a Fiorentina chegaram a acordo para a transferência do jogador Luka Jovic», refere, por seu turno, o emblema espanhol.

A duração do contrato de Jovic com a Fiorentina não foi detalhada, mas a imprensa italiana noticia um acordo inicial de duas temporadas, com opção de mais duas.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, o Real Madrid fica com 50 por cento do passe (garantindo metade do valor de uma futura transferência), sendo que a Fiorentina nada terá pago pela chegada de Jovic.

Formado no Estrela Vermelha da Sérvia, onde subiu a sénior, o avançado de 24 anos foi depois contratado pelo Benfica e representou os encarnados de 2015 a 2017. As águias emprestaram Jovic ao Eintracht Frankfurt neste último ano e, em 2019, o Real Madrid garantiu a sua contratação por 63 milhões de euros. Contudo, a passagem do sérvio pela capital espanhola acabou por não ser absolutamente bem-sucedida: fez três golos em 51 jogos, tendo sido cedido ao Eintracht em 2020/21.