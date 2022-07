O PSV Eindhoven confirmou esta sexta-feira que o futebolista neerlandês Luuk de Jong cumpriu exames médicos no clube e que as negociações com o Sevilha para a sua contratação estão na «fase final».

«O PSV tem próxima a chegada de Luuk de Jong. O avançado de 31 anos esteve hoje [ndr: sexta-feira] em Eindhoven e fez exames médicos pelo clube. As negociações com seu clube, o Sevilha, ganharam força recentemente. As negociações contratuais entre os clubes e o jogador estão na fase final. O PSV espera poder informar mais amanhã», refere o clube, em comunicado, ao final da tarde desta sexta-feira.

Luu de Jong, avançado de 31 anos, esteve cedido pelo Sevilha ao Barcelona na época 2021/22, tendo realizado um total de 29 jogos pelos catalães, com sete golos apontados. O atleta já tinha confirmado a saída do emblema blaugrana.

A consumar-se a transferência, Luuk de Jong volta ao clube que representou de 2014 a 2019, durante cinco épocas, antes da saída para o Sevilha.

Formado no De Graafschap, onde subiu a sénior, Luuk passou depois pelo Twente tendo, antes do PSV, representado os alemães do Borussia Monchengladbach e os ingleses do Newcastle.