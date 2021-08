Lyle Foster jogou 18 minutos pelo Westerlo no sábado, 28 de agosto, mas só agora - três dias depois - o Vitória de Guimarães oficializou o empréstimo do avançado sul-africano.



Os minhotos detalham o negócio e dizem que o Westerlo fica com uma opção de compra de 1,5 milhões de euros. Se essa opção for exercida, o Vitória garante ainda 17,5 por cento numa futura transferência.



O Westerlo está na segunda divisão belga e Lyle Foster entrou na fase final da vitória por 3-2 sobre o Lierse.



Lyle Foster chegou a Guimarães em 2020, proveniente do Mónaco, e justificou um investimento de 1,2 milhões de euros. Fez sete jogos na equipa principal, quatro na equipa B e acabou o ano sem golos.