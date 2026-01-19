Paulo Fonseca tem mais uma opção para o meio-campo no Lyon, que esta segunda-feira anunciou a contratação de Noah Nartey ao Brondby por um valor que pode chegar aos 10 milhões de euros. O contrato é válido até 2030.

Internacional sub-21 dinamarquês, o centrocampista marcou sete golos nos 25 jogos que disputou pelo Brondby, esta época.

O Lyon especifica que paga, no imediato, 7,5 milhões de euros para contratar Nartey, ficando outros 2,5 milhões dependentes da concretização de objetivos.

O Brondby reservou ainda 20 por cento das mais-valias geradas num negócio posterior que envolva o jogador.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

RELACIONADOS
OFICIAL: Benfica anuncia empréstimo de Obrador ao Torino
OFICIAL: Manchester City contrata Marc Guéhi ao Crystal Palace
OFICIAL: Eintracht Frankfurt demite Dino Toppmöller