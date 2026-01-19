Mercado
OFICIAL: Noah Nartey reforça Lyon de Paulo Fonseca
Internacional sub-21 pela Dinamarca, o médio pode custar até 10 milhões de euros ao clube francês
Paulo Fonseca tem mais uma opção para o meio-campo no Lyon, que esta segunda-feira anunciou a contratação de Noah Nartey ao Brondby por um valor que pode chegar aos 10 milhões de euros. O contrato é válido até 2030.
Internacional sub-21 dinamarquês, o centrocampista marcou sete golos nos 25 jogos que disputou pelo Brondby, esta época.
NEW #️⃣9️⃣9️⃣ 🇩🇰 pic.twitter.com/FO9O6DpjbJ— Olympique Lyonnais (@OL) January 19, 2026
O Lyon especifica que paga, no imediato, 7,5 milhões de euros para contratar Nartey, ficando outros 2,5 milhões dependentes da concretização de objetivos.
O Brondby reservou ainda 20 por cento das mais-valias geradas num negócio posterior que envolva o jogador.
