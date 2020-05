André Villas-Boas vai ficar no Marselha, segundo confirmou uma fonte do clube francês à agência France-Presse. «Após várias conversas nos últimos dias, Villas-Boas confirmou que deseja continuar a colaborar com o Marselha para a próxima temporada», referiu essa fonte.

Depois de alguns dias de indefinição e de uma rotura iminente com o presidente do clube francês, devido à saída de Andoni Zubizarreta do cargo de diretor-desportivo, o técnico português vai manter-se assim no cargo, cumprindo a época que tem de contrato.

O apoio dos jogadores e a promessa da direção presidida por Jacques-Henri Eyraud de que irá investir em reforços terão sido motivos decisivos para garantir a continuidade do técnico português, de acordo com o jornal francês.

Entretanto, na semana passada, o Marselha fez uma proposta para renovar com o técnico português até 2023, que não terá sido aceite.

De referir que o antigo técnico do FC Porto conseguiu nesta época o apuramento direto para a Liga dos Campeões após ter garantido o segundo lugar na Liga Francesa, que foi cancelada antes de se cumprirem todos os jogos devido à pandemia.