Diogo Viana e João Santos foram oficializados como reforços do FC Arges.



O jogador formado no Sporting, de 31 anos, volta a emigrar depois de ter terminado o vínculo ao Feirense. O extremo conta com passagens por VVV-Venlo, Desp. Aves, Penafiel, Gil Vicente, Belenenses, CSKA Sofia, Litex Lovech e Sp. Braga.



Por sua vez, o defesa de 27 anos alinhou no Mafra nas últimas duas temporadas depois de ter jogado em divisões inferiores ao serviço de clubes como Leça, Salgueiros, Anadia, Cesarense e União de Leiria.



O clube romeno, que compete na primeira divisão de futebol daquele país, não revelou a duração do vínculo dos dois futebolistas portugueses.