Há cinco portugueses na lista das 25 transferências mais caras deste verão em que o Chelsea foi, de longe, o clube que mais investiu, logo seguido pelo Manchester City. Dos cinco portugueses desta lista [confira a galeria associada], quatro estão na Premier League, enquanto um foi para a liga espanhola.

Rúben Dias, que trocou o Benfica pela equipa de Pep Guardiola, por 68 milhões de euros, ocupa o quarto lugar deste ranking de transferências milionárias, liderado por Havertz que custou 80 milhões ao Chelsea.

Diogo Jota é o 13.º da lista e foi o único português que não mudou de campeonato, uma vez que trocou o Wolverhampton pelo Liverpool, numa transferência avaliada em 44,70 milhões de euros.

Fábio Silva, tal como Rúben Dias, foi mais um jogador que trocou a liga portuguesa pela Premier League, ocupando o 16.º lugar, depois do Wolverhampton ter pago 40 milhões de euros ao FC Porto.

Francisco Trincão assinou pelo Barcelona ainda antes do final da última temporada, por 31 milhões de euros e, com as mudanças dos últimos dias, caiu para o 21.º lugar deste ranking.

Uma lista que conta ainda com Nélson Semedo que trocou precisamente o Barcelona pelo Wolverhampton por 30 milhões de euros.

Uma lista muito em tons de azul, graças ao forte investimento do Chelsea e do Manchester City, os clubes que mais gastaram neste mercado marcado pela pandemia da covid-19.

O clube de Stamford Bridge ultrapassou largamente a fasquia dos 200 milhões de euros e é responsável por quatro das vinte transferências mais elevadas deste defeso: além do já mencionado Havertz (80 milhões de euros), o clube londrino comprou ainda Timo Werner (53ME), Bem Chilwell (50,2ME) e Hakim Ziyech (40ME).

O Manchester City também investiu quase 160 milhões neste defeso. Além de Rúben Dias (68mME), a equipa comandada por Pep Guardiola também fez um forte investimento em Nathan Aké (45,3ME).