Gonçalo Paciência está muito perto de trocar o Eintracht Frankfurt pelo Schalke 04, sabe o Maisfutebol.



O emblema de Gelsenkirchen vai desembolsar um milhão e meio de euros pelo empréstimo do internacional português e reserva uma opção de compra no valor de 11 milhões.



O avançado de 26 anos, que tem contrato até 2023, já não foi utilizado por Adi Huter no duelo da Taça da Alemanha ante o TSV 1860 Munique. O internacional português concorre no ataque com André Silva e Bas Dost, mas vê com bons olhos uma possível saída de modo a afirmar-se como titular indiscutível numa equipa da Bundesliga.



Gonçalo Paciência foi contratado pelo Eintracht ao FC Porto em 2018 e em dois anos marcou 15 golos em 61 encontros. Anteriormente tinha representado Académica, Olympiakos, Rio Ave e V. Setúbal.