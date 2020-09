Jorge Silva não vai regressar à Lazio.

O emblema da capital italiana aceita emprestar ou negociar o defesa com outros clubes, salvaguardando uma percentagem do seu passe. Enquanto não resolve o seu futuro, o irmão de Fábio Silva e filho do antigo internacional português Jorge Silva, continua em Portugal a treinar para manter a forma física.

Com mais dois anos de contrato com a formação laziale, o jogador de 21 anos pretende encontrar um projeto onde possa ser utilizado com regularidade.

Após passagens por FC Porto, Padroense e Benfica, Jorge Silva rumou a Itália em 2018 e foi promovido à equipa principal por Inzaghi na época que acabou, fazendo parte da equipa que conquistou a Supertaça italiana frente à Juventus.