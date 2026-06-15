OFICIAL: Costinha vai disputar a Premier League pelo Brighton
Lateral-direito revelado pelo Rio Ave assina até 2031 com o clube inglês
Lateral-direito revelado pelo Rio Ave assina até 2031 com o clube inglês
O Brighton investiu mais de nove milhões de euros para contratar o lateral-direito português Costinha ao Olympiacos, oferecendo-lhe um contrato de cinco anos.
O defesa, de 26 anos, representava o clube grego desde 2024, pelo qual disputou 74 jogos e marcou um golo.
Agora, prepara-se para se estrear na Premier League, ao serviço do Brighton, uma das equipas mais entusiasmantes do futebol inglês. Em 2025/2026, os Seagulls terminaram o campeonato na oitava posição.
Albion have agreed the signing of Costinha from Olympiacos on a five-year contract for undisclosed terms, subject to international clearance. 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 15, 2026
«O Costinha é um jogador que temos acompanhado de perto há já algum tempo. É forte a defender e tem intensidade e uma boa compreensão daquilo que valorizamos. Acreditamos que será uma excelente adição ao plantel», comentou o treinador do Brighton, Fabian Hürzeler.
Costinha passou por GD Cavalões, ADC Aveleda, FC Porto, Sp. Braga e Palmeiras FC durante a formação, que concluiu no Rio Ave, onde se estreou no futebol profissional.
LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências