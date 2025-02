É oficial! Francisco Geraldes é jogador do Wellington Phoenix por empréstimo, anunciou esta quarta-feira o clube da Nova Zelândia.

«Tendo passado pelo famoso sistema juvenil do Sporting, Geraldes partilhou o campo com lendas do jogo como Bruno Fernandes, Diogo Jota e João Cancelo. O novo médio irá usar o número 12 nas costas», pode ler-se na publicação oficial.

Depois de estar emprestado na primeira metade da temporada ao Eldense, de Espanha, médio português volta a ser emprestado pelo Johor, clube da Malásia com quem tem contrato. Pela equipa da segunda divisão espanhola, fez apenas quatro jogos.

Ao longo da carreira, Francisco Geraldes, de 29 anos, representou o Sporting, Moreirense, Rio Ave, AEK, Estoril e Baniyas.