Depois de ter chegado a Atenas esta manhã, Tiago Silva foi oficializado como reforço do Olympiakos.



Segundo o Nottingham Forest, clube que detinha o passe do médio, este muda-se para a Grécia a título definitivo.



Refira-se que o campeão grego, orientado por Pedro Martins e que conta com os portugueses José Sá, Cafú e Semedo, não revelou a duração do vínculo do jogador de 27 anos.



Tiago Silva começou a carreira sénior no Belenenses, passou pelo Feirense antes de transferir-se para o clube do Championship.