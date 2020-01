O Al-Taawon, atual sétimo classificado da liga da Arábia Saudita, abordou Rui Almeida para ser o próximo treinador da equipa. Este clube prescindiu na passada semana dos serviços de outro técnico português, Paulo Sérgio.



Rui Almeida, de 50 anos, deixou os franceses do Caen no passado mês de outubro e está recetivo a voltar ao Médio Oriente, onde entre 2010 e 2012 foi o responsável pela seleção de sub-23 da Síria.



Segundo soube o Maisfutebol, os responsáveis do Al-Taawon estão apenas a aguardar pela realização da Supertaça do país - dia 4 de janeiro, sábado, contra o Al Nassr de Rui Vitória - para avançarem até à mesa de negociações.



Entrevista a Rui Almeida em março: «O presidente ligou para o banco e pediu que não marcássemos mais»



Esse será o passo seguinte, após a primeira abordagem do emblema saudita a Rui Almeida. Um dossier para fechar nos próximos dias.



Rui Almeida trabalhou em Portugal entre 1995 e 2010, passando depois pela Síria e voltando ao nosso país para ser adjunto de Jesualdo Ferreira no Sporting e no Sp. Braga. Acompanhou ainda o novo treinador do Santos no Zamalek (Egito) e Panathinaikos (Grécia), antes de se tornar treinador principal de algumas equipas francesas: Red Star 93, Bastia, Troyes e Caen.