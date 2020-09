Prestes a reforçar o Wolverhampton, Nélson Semedo despediu-se do Barcelona com uma mensagem nas redes sociais.



«Muito obrigado Barcelona pela oportunidade de viver o sonho de vestir esta camisola, de jogar em Camp Nou, de aprender e desfrutar com os melhores do mundo. Obrigado por me terem feito crescer como jogador e como pessoa. Foram três anos maravilhosos que jamais vou esquecer. Agradeço aos meus colegas, staff, adeptos e a todas as pessoas que me ajudaram até hoje. Desejo-vos a maior sorte do mundo. Eternamente grato. Visca al Barça», escreveu o lateral-direito nas redes sociais.



O internacional português de 26 anos chegou à Catalunha em 2017 oriundo do Benfica. Em três épocas cumpriu 124 jogos.