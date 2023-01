Fábio Silva está muito perto de reforçar o PSV por empréstimo do Wolverhampton, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno. Apesar de o negócio ainda não ter sido oficializado, o técnico da formação de Eindhoven, Ruud Van Nistelrooy, assumiu contar com o internacional sub-21 português para o jogo contra o Go Ahead Eagles.



«PSV, Wolverhampton e Anderlecht estão ocupados a fechar a transferência. Acredito que o Fábio Silva já poderá jogar no sábado», referiu, citado pelo jornal «Telegraaf».



Antes do duelo com o Go Ahead Eagles, o PSV visita, esta quarta-feira, o terreno do FC Emmen.



Fábio Silva, de 20 anos, jogou no Anderlecht nos primeiros seis meses da época 2022/23, tendo anotado 11 golos em 32 jogos.