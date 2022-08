O futebolista guineense Mady Camara é reforço da Roma, treinada pelo português José Mourinho, confirmou esta quarta-feira o clube italiano.

Camara, médio de 25 anos, internacional pela Guiné-Conacri, chega cedido pelos gregos do Olympiakos, num acordo que «prevê a opção de transferência definitiva no fim da época 2022/23», informa a Roma.

O médio chega na sequência da lacuna deixada no meio-campo do plantel, com a lesão de Georgino Wijnaldum.

Em Roma, Camara vai utilizar a camisola com o número 20.

Camara representava o Olympiakos desde 2018. Ali chegou depois de ter feito as duas primeiras épocas como sénior, na Europa, ao serviço do AC Ajaccio, em França.