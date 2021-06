O Casa Pia anunciou na tarde desta sexta-feira a chegada do médio Cuca.

O jogador de 30 anos chega do Mafra, onde jogou nos últimos três anos. Antes dos mafrenses, Cuca jogou no Oeiras, no 1º de Dezembro, no Omonia Aradippou do Chipre e no Felgueiras.

Esta é a quinta confirmação no plantel casapiano, depois da renovação de Ricardo Batista e das contratações de Vasco Fernandes, Leonardo Lelo e Ângelo Neto.