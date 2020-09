Murilo está de regresso a Espanha desta feita para representar o Maiorca por empréstimo do Sp. Braga.



O emblema espanhol informa que tem opção de compra sobre o extremo brasileiro no final da temporada. O jogador de 25 anos, que até tinha feito a pré-época às ordens de Carvalhal, continua sem se conseguir afirmar no plantel.



Murilo chegou a Braga em 2018 e cumpriu 19 jogos na época de estreia. No ano seguinte, em 2019, disputou 14 partidas antes de ser cedido ao Sp. Gijón. Segue-se agora um novo empréstimo.