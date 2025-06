Agora é oficial! Florian Wirtz é reforço do Liverpool, oriundo do Bayer Leverkusen. Apesar de o clube inglês não ter especificado a duração do vínculo, o internacional alemão assinou por cinco temporadas, num negócio que pode atingir os 136 milhões de euros.

O Liverpool paga, à cabeça, 117 milhões de euros pelo médio ofensivo, de 22 anos, ficando os restantes 19 milhões de euros dependentes da concretização de um conjunto de objetivos definidos no acordo entre os dois clubes.

Aos canais oficiais do Liverpool, Wirtz mostrou-se «muito entusiasmado com a nova aventura» na carreira. «Quero viver algo de totalmente novo, sair da Bundesliga e juntar-me à Premier League. Vou ver como me sairei, espero que bem», disse.

«Quero ganhar tudo em todos os anos! Primeiro, temos de fazer a nossa parte, eu e a equipa, mas quero ter sucesso. O clube venceu a Premier League na época passada. Então, espero ajudar a voltar a vencê-la e a chegar mais longe na Liga dos Campeões. Sou muito ambicioso», acrescentou.

Na última temporada, Florian Wirtz marcou 16 golos e fez 14 assistências em 45 jogos pelo Bayer Leverkusen.