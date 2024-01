O Monza confirmou esta quarta-feira a chegada de Daniel Maldini, emprestado pelo AC Milan. Na primeira metade da época, o médio, de 22 anos, fez apenas sete jogos no Empoli.

Assim, o filho do lendário defesa Paolo Maldini, dá um salto na tabela da Serie A, passando do penúltimo lugar para o 11.º. No Monza, Maldini vai encontrar o avançado luso-luxemburguês Dany Mota.

Formado no AC Milan, o médio registou 20 jogos e três golos pelo Spezia na última temporada. No sábado, Maldini poderá fazer a estreia, e logo frente ao Inter de Milão.