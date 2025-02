Um olhar mais atento sobre tudo o que se passou neste mercado de transferências de inverno permite perceber algumas tendências curiosas.

Antes de mais, o Man. City, claro, que é definitivamente um caso à parte. O clube de Guardiola, provavelmente impulsionado pela má temporada que está a realizar, gastou incríveis 218 milhões (!) de euros. É mais do que o segundo, o terceiro e o quarto clubes mais gastadores juntos.

O City, recorde-se, comprou jogadores como Marmoush (75 milhões), Nico González (60 milhões), Abdukodir Khusanov (40 milhões) e Vítor Reis (37 milhões).

A seguir ao Man. City, aparece o Al Nassr, que gastou neste mercado 77 milhões. Curiosamente só com um jogador: Jhon Durán, ponta de lança que chegou do Aston Villa para fazer companhia a Cristiano Ronaldo, custou precisamente 77 milhões.

Segue-se o primeiro dos vários surpreendentes casos deste mercado: o Rennes, que gastou 74,6 milhões e foi o terceiro clube mais gastador em todo o mundo. A equipa francesa. O Rennes contratou Seko Fofana (precisamente vindo do Al Nassr) por 20 milhões, Brice Samba (do Lens) por 14 milhões, Anthony Rouault (ao Estugarda) por 13 milhões e Furushashi (do Celtic) por 12 milhões.

Entre os casos surpreendentes de clubes pequenos que surgem entre os mais gastadores há ainda o incrível Como, que gastou 49,2 milhões neste mercado em treze reforços, sendo que Caqueret (do Lyon) foi o mais caro, ao custar 15 milhões. A equipa de Fabregas, de resto, já gastou 96,7 milhões nos dois mercados desta temporada. Fantástico.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, também figura nesta lista, ao gastar 36,5 milhões em jogadores como Paulinho (At. Mineiro), por 18 milhões, ou Facundo Torres (vindo do Orlando, da MLS) por 11,5 milhões.

Ora por falar em MLS, o Atalanta United gastou 30,8 milhões em dois jogadores: Latte Lath, do Middlesbrough, custou 21,2 milhões e Miguel Almirón, do Newcastle, custou 9,6 milhões.

Cá por casa, o Benfica gastou 19,1 milhões e foi o clube português mais gastador. Já o FC Porto dispendeu 12 milhões e o Sporting investiu seis milhões.

Lista dos 15 clubes mais gastadores:

1. Manchester City (Inglaterra) – 218 milhões

2. Al Nassr (Arábia Saudita) – 77 milhões

3. Rennes (França) – 74,6 milhões

4. PSG (França) – 70 milhões

5. Al Ahli (Arábia Saudita) – 59 milhões

6. RB Leipzig (Alemanha) – 55,5 milhões

7. Wolverhampton (Inglaterra) – 50 milhões

8. Como (Itália) – 49,2 milhões

9. Milan (Itália) – 48,5 milhões

10. Brighton (Inglaterra) – 48 milhões

11. Aston Villa (Inglaterra) – 38 milhões

12. Palmeiras (Brasil) – 36,5 milhões

13. Zenit (Rússia) – 33 milhões

14. Atalanta United (Estados Unidos) – 30,8 milhões

15. Tottenham (Inglaterra) – 30,5 milhões