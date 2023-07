O mercado de transferências continua ao rubro. Muitos negócios já foram confirmados, mas há ainda outros tantos por fechar.



Bellerín está muito perto de regressar ao Betis como jogador livre. A informação está a ser veiculada pela imprensa espanhola que refere que o lateral-direito já realizou exames médicos e está muito perto de regressar à Andaluzia depois de ter alinhado no Sporting.



Quem também está perto de definir o seu futuro é Willian. O internacional brasileiro terminou contrato com o Fulham, mas já tem tudo acertado para assinar um novo vínculo e continuar às ordens de Marco Silva, segundo a Sky Sports.



Por sua vez, Milos Kerkez, que chegou a ser alvo do Benfica para colmatar a saída de Grimaldo, está a ser negociado pelo Bournemouth, escreve a imprensa inglesa. O clube inglês pretende fechar a contratação do internacional húngaro e aproveitar o atraso das negociações entre a Lazio e o AZ Alkmaar, clube que detém o passe do jogador.



Já Andre Onana (Inter de Milão) está praticamente garantido no Manchester United, adianta Fabrizio Romano. O internacional camaronês deverá custar cerca de 50 milhões de euros aos cofres dos red devils, tornando-se num dos guarda-redes mais caros da história. Espera-se que o jogador já participe no estágio de pré-temporada nos Estados Unidos.



