Esta terça-feira, o Los Angeles Football Club anunciou a contratação de Igor Jesus ao Estrela Amadora.

O médio de 21 anos assinou um contrato até 2028 pela equipa norte-americana do primeiro escalão.

«O LAFC adquiriu o médio Igor Jesus do Estrela da Amadora, clube da Primeira Liga portuguesa, até 2028», pode ler-se no comunicado oficial.

Esta temporada, o brasileiro fez um total de 15 jogos e apontou uma assistência com a camisola dos tricolores. Como sénior representou também o Flamengo na época transata.

Igor Jesus is Black & Gold.



📝 #LAFC acquires Igor Jesus from Portuguese Primeira Liga club Estrela da Amadora and signs the midfielder to a contract through 2028.