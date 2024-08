Kévin Rodrigues vai representar o Kasimpasa na época 2024/25, adiantou o emblema turco nas redes sociais.



O internacional português volta assim à Turquia poucos meses depois de ter trocado o Adana Demirspor pelos sauditas do Al Qadsiah. O lateral-esquerdo disputou apenas 15 jogos durante a passagem pela Arábia Saudita.



O defesa, de 30 anos, conta com passagens por Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganés, Eibar e Rayo Vallecano, além do Demirspor.



Refira-se que o Kasimpasa não revelou a duração do contrato de Kévin Rodrigues.