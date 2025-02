Vasco Matos decidiu rejeitar a saída do Santa Clara para o Botafogo. O Maisfutebol apurou que as negociações, até então bastante avançadas, sofreram uma reviravolta na madrugada e acabaram por ruir.

Pesou contra o negócio primeiramente o facto de o Fogão não ter dado as garantias necessárias para Vasco Matos ter a equivalência do seu nível de treinador (da UEFA A para a UEFA Pro) junto da Conmebol, o que significaria vários obstáculos para dirigir a equipa, por exemplo, na Taça Libertadores e no Mundial de Clubes.

Por fim, o acerto foi abortado de vez quando o Botafogo tentou fazer nas últimas horas algumas alterações no contrato verbal combinado com o técnico português, cuja validade seria até dezembro de 2026.

Vasco Matos vai seguir no comando do Santa Clara e até já renovou contrato até 2027, que atualmente ocupada a quinta colocação da Liga.