David Neres e Gundogan são os principais destaques deste domingo no que respeita ao mercado de transferências.



O extremo brasileiro está a caminho do Nápoles e prepara-se para deixar o estádio da Luz. O jogador vai render cerca de 30 milhões de euros ao Benfica, segundo apurou o Maisfutebol.



Já em Espanha, Gundogan é notícia pelo facto de querer, de acordo com o diário «Sport», deixar o Barcelona. O internacional alemão já informou, aliás, a direção dos blaugranas - falhou a visita da equipa a Valência.



Por sua vez, o PSG está a considerar recrutar Ademola Lookman à Atalanta para substituir Gonçalo Ramos, avançado que se lesionou com gravidade e estará três meses afastado dos relvados.



Por último, a transferência de Mateus Fernandes para o Southampton, a troco de 15 milhões de euros (mais cinco mediante o cumprimento de determinados objetivos) é outro dos destaques deste domingo agitado no mercado.



