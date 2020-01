Majeed Waris é reforço do Estrasburgo, deixando o FC Porto em definitivo.



Numa nota divulgada nas redes sociais, o clube francês informa que o avançado chega por empréstimo com opção de compra obrigatória. No verão o jogador de 28 anos vai assinar até 2022 pelo Estrasburgo.



Waris chegou ao FC Porto em janeiro de 2018, porém, participou em apenas oito encontros. Após uma temporada cedido ao Nantes, o internacional ganês não conseguiu a saída para o Alavés e permaneceu a treinar na equipa B dos dragões nos últimos seis meses.





