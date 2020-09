De acordo com o presidente do Trabzonspor, o FC Porto está interessado na contratação do defesa-central Majid Hosseini.



«Se ele quiser sair, deixaremos a porta aberta», começou por dizer à Antena 1 Ahmet Agaoglu.



O dirigente turco acrescentou mesmo que o representante do jogador iraniano está a negociar com um clube português, além de uma equipa holandesa.



«Que eu saiba, existe uma negociação entre o agente e um clube holandês e outro português. Sobre o FC Porto, penso que está interessado há três/quatro meses», referiu.



Majid Hosseini, de 24 anos, está há duas temporadas no Trabzonspor e disputou 57 jogos.