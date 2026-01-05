O Tondela está prestes a fechar a contratação do extremo francês Makan Aïko, que vai ser reforço dos beirões neste mercado de inverno, depois de um ano e meio a jogar no Fortuna Sittard. A informação, já avançada na imprensa neerlandesa e portuguesa, foi confirmada pelo Maisfutebol.

Ao que o nosso jornal apurou, Makan Aïko, de 24 anos, assina contrato com o Tondela por dois anos e meio, até 2028, devendo o processo ficar fechado nos próximos dias. Não foi possível confirmar, até ao momento, os moldes da transferência, mas a imprensa desportiva dos Países Baixos adianta que o Fortuna Sittard tinha opção de prolongar o vínculo do extremo por mais uma época – para 2026/27 – mas ter-se-á decidido pela venda por um valor inicial baixo, reservando uma percentagem de um futuro negócio que envolva o atleta.

Makan Aïko chegou ao Fortuna Sittard no verão de 2024, depois de uma longa ligação ao Le Mans, clube no qual fez formação e que representou nas primeiras quatro épocas como sénior, de 2020 a 2024, sempre no National 1 (o terceiro escalão do futebol gaulês). Já no Fortuna Sittard, clube que representou na liga neerlandesa (Eredivisie), Aïko fez 38 jogos pelo clube, três golos e duas assistências, entre campeonato e taça.

Depois do futebol francês e do neerlandês, Aïko passará a ser mais uma opção ofensiva para o treinador Cristiano Bacci, no objetivo de manter o Tondela na Liga portuguesa: é o atual 17.º e penúltimo classificado, com 12 pontos.

Aïko é o segundo jogador que chega ao Tondela proveniente do Fortuna Sittard em 2025/26, depois de Rémy Vita no início da época.