O futebolista alemão Malick Thiaw (ex-Schalke 04) é reforço do Milan, tendo assinado contrato até 30 de junho de 2027. O acordo foi confirmado esta segunda-feira pelos dois clubes.

Thiaw, de 21 anos, ajudou o Schalke 04 a ser campeão da II Liga alemã e a subir de divisão em 2021/22, naquela que foi a sua segunda época completa na equipa sénior, depois de se ter estreado na mesma em 2019/20.

O defesa, campeão da Europa de sub-21 pela Alemanha em 2021 (prova em que os germânicos venceram Portugal na final, sem Thiaw nas opções), passou pela formação do Fortuna Dusseldorf, o clube da sua terra, bem como do Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach e, por fim, do Schalke 04.